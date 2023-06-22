Животные погибли, люди пострадали: три участка горели в Комсомольском районе

Курицы и гуси погибли в пожаре в Хабаровском крае Фото: архив МЧС

Каждый день в Хабаровском крае происходит около 20 пожаров, среди которых есть те, что возникли по вине человека - взрослого или ребенка.

Подобный случай произошел 21 июня в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина 30 лет неудачно развел огонь в печи на даче. Возгорание не распространилось на дом, однако комсомольчанин с ожогами попал в больницу.

А вот в садовом товариществе в Комсомольском районе огонь нанес большой ущерб. Из-за чего произошел пожар, пока неясно. Строения пострадали на трех участках. Тушить возгорание пришлось больше пяти часов.

На одном из участков в доме горели внутренние помещения, вещи, мебель и техника. Сгорел сарай. Когда пожарные приехали, он уже обрушился. Погибли 13 кур и два гуся.

- До прибытия пожарных в доме взорвались два баллона с газом, еще три успели вовремя вынести на улицу. Также горело 20 погонных метров забора между участками. В момент возгорания в доме находилась хозяйка, которая получила ожоги. Она была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, ее состояние признано удовлетворительным. Женщина от госпитализации отказалась. Кроме того, из загона за домом пожарным удалось спасти три курицы, три гуся, выводок цыплят и собаку. Общая площадь, пройденная огнем на этом участке, составила более 100 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России Хабаровского края.

На втором участке уничтожен дом и стена сарая, повреждена теплица. Общая площадь пожара - 50 «квадратов». На третьем участке горело всего полтора квадратных метра, тут повреждения небольшие.

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