Фестиваль поэтов пройдет в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае 23 июня состоится фестиваль поэтов «Вольные ветра». Мероприятие пройдет в Амурске, его посвятили юбилею города, которому исполняется 65 лет. Начнется оно в 16 часов в модельной районной библиотеке. В программе: песни и стихи о родных местах от известных поэтов и музыкантов города.
Модельная библиотека открыла свои обновленные двери в прошлом году. Ремонт здесь прошел по нацпроекту «Культура». На модернизацию пространства потратили пять миллионов рублей. На эти деньги здесь обновили оборудование, провели ремонт, закупили почти полторы тысячи новых книг.
- Сегодня модельная библиотека - это многофункциональный информационно-культурный центр, в котором созданы комфортные зоны для интеллектуального досуга и общения всех категорий пользователей, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
В этом году в Хабаровском крае появится еще четыре модельные библиотеки. На их создание регион потратит 30 миллионов рублей.
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