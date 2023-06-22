Сезон кишечных инфекций начался в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае выросло количество энтеровирусных заболеваний. В Роспотребнадзоре отметили, что в регионе начался сезон этого вируса. За прошедшую неделю болячку подхватил 21 человек, в том числе один - энтеровирусного менингита. Случаи отравлений зарегистрированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Популярные клинические формы - герпетическая ангина, энтеровирусная экзантема. Случаев групповой заболеваемости в регионе не зарегистрировано. Несмотря на это, приведены в готовность госпитальные базы для лечения больных ЭВИ, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сотрудники ведомства контролируют ситуацию, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Хабаровском крае обсудили проблему использования вейпов среди подростков. Они приобрели широкую популярность в 2016 году, и сейчас уже видно, что устройства стали большой проблемой среди молодежи.

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