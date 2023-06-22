За покупку осетра осудят мужчину в Хабаровском крае Фото: СК Хабаровского края

В Ульчском районе Хабаровского края приговора суда ждет 36-летний мужчина. Прокуратура утвердила против него обвинение за покупку и перевозку частей и производных особо ценных рыб.

В октябре прошлого года мужчину остановили на трассе. В его автомобиле инспекторы обнаружили необычные находки, купленные в Савинском сельском поселении.

- Мужчина незаконно приобрел 15 фрагментов рыб осетровых видов и икру рыб осетровых пород. Погрузил их в автомобиль, который остановлен сотрудниками правоохранительных органов при перевозке на автомобильной дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре на 483 километре, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Общий вес рыбы превысил 78 килограммов. Икра находилась в трех полиэтиленовых пакетах. Ее сотрудники полиции насчитали около 22 килограммов.

Морепродукты изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направили в суд, там примут окончательное решение. Доказательств его вины достаточно, говорят следователи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.