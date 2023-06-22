За покупку осетра осудят мужчину в Хабаровском крае Фото: СК Хабаровского края
В Ульчском районе Хабаровского края приговора суда ждет 36-летний мужчина. Прокуратура утвердила против него обвинение за покупку и перевозку частей и производных особо ценных рыб.
В октябре прошлого года мужчину остановили на трассе. В его автомобиле инспекторы обнаружили необычные находки, купленные в Савинском сельском поселении.
- Мужчина незаконно приобрел 15 фрагментов рыб осетровых видов и икру рыб осетровых пород. Погрузил их в автомобиль, который остановлен сотрудниками правоохранительных органов при перевозке на автомобильной дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре на 483 километре, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Общий вес рыбы превысил 78 килограммов. Икра находилась в трех полиэтиленовых пакетах. Ее сотрудники полиции насчитали около 22 килограммов.
Морепродукты изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направили в суд, там примут окончательное решение. Доказательств его вины достаточно, говорят следователи.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru