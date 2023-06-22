Выпускной отметят больше четырех тысяч школьников Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Для четырех тысяч юных жителей Хабаровска закончились школьные годы. В пятницу, 23 июня, в 21:00 для них пройдет общегородской выпускной, который из-за пандемии не проводили несколько лет.

Участниками мероприятия, традиционно организованного в «Платинум Арене», станут также выпускники школ Хабаровского муниципального района, района имени Лазо и краевых учреждений образования. Во время торжественной части наградят их и родителей. Отдельно губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметит 100-балльников ЕГЭ.

- Мэр краевого центра Сергей Кравчук вручит награды за успехи в области образовательной, научно-технической, общественной деятельности, культуры и спорта. Знаки отличия родителям ребят вручит председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова, - рассказали в администрации Хабаровска.

Для ребят выступят камерный оркестр «Глория», рок-коллектив The Starkillers, образцовый ансамбль танца «Радость», воспитанники учреждений дополнительного образования. Для сопровождения мероприятия приглашены кавер-группы, хедлайнер из Владивостока. Ведущий проведет интерактивы и игры.

В течение всего вечера будут работать 20 интерактивных зон, в которых пройдут мастер-классы и квесты. Также будет организована фотозона.

До часу ночи можно будет посмотреть трансляцию на сайте администрации Хабаровска, до двух часов ее покажут на экранах-кубах над ареной. Завершится все массовым флешмобом.

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