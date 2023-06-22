Несанкционированные свалки ликвидируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае уничтожают места с незаконным накоплением мусора. Это основная задача в реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу в этом направлении постоянно контролирует министерство ЖКХ.

Из-за мусора загрязняются почва, воздух и вода, а это влияет на здоровье людей. Поэтому важно как можно лучше очистить регион от отходов.

- Ликвидируя свалки и видя весь масштаб бедствия в нашем городе, мы обращаемся к жителям с просьбой соблюдать чистоту и бережно относиться к пространству вокруг себя. Если люди сами не будут проявлять сознательность, то новая свалка образуется здесь уже в течение нескольких недель. И чтобы сохранить чистоту убранной территории, важно каждому из нас помнить, что только мы в ответе за окружающий нас мир, - сказала и. о. руководителя экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Елена Мельникова.

С начала своей работы оператор убрал 39 свалок, на полигоне собрали больше 132 тонн мусора. Собственники ликвидировали со своих земель 29 гор мусора после того, как их нашли сотрудники компании.

На этой неделе оператор убрал очередную свалку. В районе улицы Радищева собрано три тонны отходов. На очереди улицы Карла Маркса, 185, и 1120-километр. Ориентировочно оттуда вывезут по 20 тонн отходов.

В среднем на одну свалку уходит до пяти дней. Рекорд установили на улице Северной - шесть тонн за две недели. Это было самое сложное место из-за труднодоступного оврага, куда большая техника подойти не в силах. Собирать мусор приходится своими руками.

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