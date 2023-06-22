Жительница Магадана не платила алименты на детей, которые находятся в детдоме
Фото: Даниил ОПАРИН
На Колыме утвердили обвинение против жительницы областного центра. Она не платила алименты на двоих детей около полугода. При этом уважительной причины у нее не было.
- Органом дознания установлено, что с декабря 2022 года по май 2023-го женщина уклонялась от уплаты алиментов на содержание двоих детей, которые находятся на государственном обеспечении в социальном учреждении, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
К слову, за это ее уже привлекали к административной ответственности. Но так как должных выводов она для себя не сделала и все равно не стала обеспечивать детей, статья переросла в уголовную. Сумма долга превысила 50 тысяч рублей.
Дело направлено в суд. Женщине грозит до одного года колонии.
Напомним, жителя Магадана осудят за побои. В феврале он выпивал в компании и поссорился с мужчиной, который тоже принимал участие в застолье.
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