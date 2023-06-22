Подарки передадут ко Дню семьи любви и верности мобилизованным из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Ученики школы №44 Хабаровска решили порадовать солдат, которые находятся на спецоперации. Ребята под руководством учителя дополнительного образования Галины Моташневой сделали 132 славянские куклы-обереги. Еще 30 таких поделок в штаб передали ученики из экономической гимназии, студенты технического колледжа и жительница города Маргарита Антонова. Талисманы отправят землякам 26 июня.

- Напомним: принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно изготовить поделку или мягкую игрушку, по желанию можно украсить ее элементами, связанными с культурой города или края. Талисман не должен быть выше 10 сантиметров. Письмо или открытка с теплыми словами к оберегу приветствуются. Ограничений по возрасту от участников нет - принимаются подарки от детей и взрослых, - рассказали в администрации Хабаровска.

Теперь тигры и мишки с теплыми пожеланиями отправятся мобилизованным. Это станет для них небольшим подарком ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

Отнести поделки можно по адресу: улица Руднева, 41, кабинет 14. Специалисты штаба работают в будние дни с 9 до 18 часов. Телефоны для связи: 8 (4212) 79-07-21, 8 (4212) 79-07-37.

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