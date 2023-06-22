На 4,3 миллиарда рублей вырастут доходы Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Законодательной Думе Хабаровского края прошло внеочередное заедание, которое касалось изменений краевого бюджета в последующие годы.

- Корректировки бюджета обусловлены фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов, средств из федерального бюджета, фонда развития территорий и от юридических лиц, перераспределением ассигнований между органами исполнительной власти региона, - сказал министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин.

Согласно проекту, уже в этом году доходы региона вырастут на 4,3 миллиарда рублей – это с учетом динамики поступлений за четыре месяца 2023-го и дополнительных 1,7 миллиарда из федерального бюджета.

Расходы предлагают увеличить на 5,67 миллиарда рублей. Депутаты уже предложили потратить их на охрану водоемов, создание дополнительных мест в детсадах для детей от полутора до трех лет, обеспечение льготными лекарствами, оснащение сосудистых центров, новые места в школах, ремонт дорог и другое.

Депутатам посоветовали принять проект закона сразу в двух чтениях. Его рассмотрят 23 июня.

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