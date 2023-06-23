Пятиэтажка загорелась ночью в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 июня около половины третьего ночи в спасательную службу Хабаровска сообщили о пожаре на Карла Маркса, 31. В пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже. Приехав на место, звенья газодымозащитной службы направились внутрь дома на поиски пострадавших и для эвакуации жильцов. В это время расчеты приступили к тушению огня.

«С помощью индивидуальных спасательных устройств из соседних квартир через подъезд было выведено из опасной зоны 14 человек, в их числе шесть детей. Также эвакуировано девять человек», - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь локализовали в 3:05, а в 3:06 ликвидировали открытое пламя. Полностью потушили квартиру в 3:36. Пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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