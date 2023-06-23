Хабаровские студенты представят стартап проекты на конкурсе Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийский конкурс «Студенческий стартап» - возможность для молодежи реализовать свои идеи, получив грант на развитие в размере миллиона рублей. Прием заявок проходил до 13 июня. Желание участвовать изъявили студенты из 66 регионов. От Хабаровского края было подано девять заявок, из которых шесть - от учеников ТОГУ.

Учащиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры могли выбрать одну из номинаций: цифровые технологии, медицина и технологии, здоровье, сбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

«ТОГУ ставит первоочередной задачей формирование предпринимательской культуры среди студентов, способствуя повышению потенциала региона и страны. В 2023 году вуз выбран единой площадкой тренингов предпринимательских компетенций для всех регионов ДФО. Ежегодно студенты принимают участие в программах грантовой поддержки Фонда содействия инновациям. Буквально неделю назад они успешно прошли отбор по программе «Студенческий стартап». При участии сотрудников университетской стартап-студии и экспертов краевого «Агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций» отобраны шесть бизнес-идей, имеющих потенциал. Поддержку в реализации проектов-победителей берет на себя университет», - рассказал директор департамента инновационной политики и разработок ТОГУ Денис Белоцеркович.

Победителей конкурса «Студенческий стартап» назовут в августе. Каждый из них получит миллион рублей на реализацию проектов. Всего правительство страны выделит 1,5 миллиарда рублей, которых хватит на поддержку полутора тысяч стартапов.

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