Олег Сутурин возглавил департамент архитектуры и строительства Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Департамент архитектуры, строительства и землепользования возглавил Олег Борисович Сутурин. Распоряжение о новом назначении подписал мэр города. Новый глава заменил уволенного ранее Сергея Сергейчука, которого сместили с должности из-за некомпетентности.

Олег Сутурин родился в 1979 году в поселке Горный-Зерентуй Нер-Заводского района Читинской области. Он получил два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». Олег Борисович работает в сфере государственной гражданской службы больше 20 лет, имеет такой же опыт руководства, в том числе в строительном комплексе более 10 лет.

За время государственной службы он получил почетные грамоты и благодарности губернатора Хабаровского края.

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