Бизнес-проект жительницы Хабаровска победил в федеральном конкурсе Фото: Мария Маслова

В рамках Петербургского международного экономического форума были названы имена победителей федерального конкурса «Мой добрый бизнес». Их награждение состоялось в Президентской библиотеке. Среди 36 победителей оказалась хабаровчанка Мария Маслова. Ее проект «Стирай-город» стал лидером в номинации «Лучший проект соцпредпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную работу лиц, нуждающихся в социальном сопровождении». Кроме того, он уже дважды признавался одним из лучших в регионе

- «Стирай-город» - это пример успешного социального предпринимательства. Компания с 2021 года объединяет сеть прачечных и помогает трудоустроиться пожилым людям. Мария Маслова часто обращается в центр «Мой бизнес» за услугами, консультациями, посещает обучающие мероприятия. Мы рады, что социальный бизнес края достойно представил себя на всероссийском конкурсе, - сказала глава хабаровского центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

От Хабаровского края в конкурсе приняло участие восемь проектов. А в финале за победу боролись 2,5 тысячи компаний.

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