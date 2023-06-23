Проблемный дом на Уборевича сдан в эксплуатацию в Хабаровске Фото: минстрой Хабаровского края

Долгострой на улице Уборевича введен в эксплуатацию спустя семь лет после начала строительства в 2016 году. Уже через год компания «Дальспецстрой», которая занималась возведением дома, обанкротилась. Застройщик ООО «Уютстрой» приобрел объект на торгах, когда были построены шесть этажей из семи, и закончил работы. Дом на 25 квартир, в котором пять этажей жилых и два нежилых, слан в эксплуатацию.

- Долго этот недострой был опасным местом, притягивал к себе подростков. Проблему удалось решить после приобретения объекта компанией, которая и закончила строительство, - рассказала замминистра строительства края по экономическим вопросам Наталья Ли.

Дом на Уборевича – только один из долгостроев компании-банкрота. Остальные проблемные объекты уже выкуплены федеральным застройщиком из Казани Unikey. Земли в шестом и седьмом микрорайоне Хабаровска, где ранее «Дальспецстрой» также планировал развернуть работы, выкупила компания «Талан» и уже начала строить жилые комплексы.

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