Хабаровские школьники поделятся добром с военнослужащими в зоне СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Школьники из Хабаровска решили поддержать военнослужащих в зоне СВО. Дети подготовили «Талисманы добра», которые передадут участникам спецоперации ко Дню семьи любви и верности.
Ученики школы №44 вместе с учителем допобразования сделали 132 славянские куклы-оберега. Ребята из Экономической гимназии и студенты Технического колледжа вместе с хабаровчанкой Маргаритой Антоновой изготовили еще 30 талисманов. Все поделки скоро передадут в войсковые части Краснофлотского района, а оттуда их направят в зону СВО.
Поделиться добром с военнослужащими может каждый. Для этого нужно сделать поделку высотой до 10 сантиметров. К ней можно приложить открытку или письмо для солдата. Талисманы принимают на Руднева, 41 в кабинете №14. Телефоны для справок: 79-07-21, 79-07-37
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