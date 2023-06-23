Хабаровские школьники поделятся добром с военнослужащими в зоне СВО Фото: Администрация Хабаровска

Школьники из Хабаровска решили поддержать военнослужащих в зоне СВО. Дети подготовили «Талисманы добра», которые передадут участникам спецоперации ко Дню семьи любви и верности.

Ученики школы №44 вместе с учителем допобразования сделали 132 славянские куклы-оберега. Ребята из Экономической гимназии и студенты Технического колледжа вместе с хабаровчанкой Маргаритой Антоновой изготовили еще 30 талисманов. Все поделки скоро передадут в войсковые части Краснофлотского района, а оттуда их направят в зону СВО.

Поделиться добром с военнослужащими может каждый. Для этого нужно сделать поделку высотой до 10 сантиметров. К ней можно приложить открытку или письмо для солдата. Талисманы принимают на Руднева, 41 в кабинете №14. Телефоны для справок: 79-07-21, 79-07-37

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