Два именных артиллерийских дивизиона сформированы в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появились новые артиллерийские дивизионы: имени русского землепроходца Ерофея Хабарова и Героя России Максима Пассара. Вступившие в них военнослужащие получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Контрактники будут проходить службу в Оренбургской области и Алтайском крае.

«Оба дивизиона приступили к обучению военнослужащих с 15 июня. Правительство региона принимает активное участие. Мы поддерживаем наших ребят, обеспечиваем их аптечками, экипировками, спальниками. В последние два месяца наблюдается всплеск желающих поступить на военную службу по контракту. Сказывается, наверное, и патриотическая работа, которая у нас проводится, и все больше мужчин принимает решение стать защитниками Отечества, своей Родины», - сказал военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев.

Получить выплату в размере 300 тысяч рублей смогут и жители других регионов, которые заключат контракт в Хабаровском крае. Средства поступают на любой банковский счет бойца, поступившего в именной дивизион, к которому привязана карта платежной системы «Мир». Зарплата контрактников, служащих в зоне СВО, составляет от 204 тысячи рублей в месяц. Также для участников спецоперации предусмотрены соцгарантии, бесплатная психологическая и юридическая помощь и статус ветерана боевых действий.

Запись на службу ведется в Хабаровске на Серышева, 3 (39-71-93) и Аксенова, 28 (8 (914) 773-51-07). В Комсомольске единый пункт отбора находится на Севастопольской, 55 (54-89-28).

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