Режим ЧС объявлен в Охотском районе Хабаровского края

Режим ЧС введен в Охотском районе Хабаровского края Фото: краевой минлесхоз

В Охотском районе осложнилась обстановка с лесными пожарами. В связи с этим краевые власти ввели там режим ЧС. Сейчас в районе действуют два больших возгорания и одно менее масштабное. Общая площадь пожаров составляет три тысячи гектаров.

«Пожароопасная обстановка усложнилась, крупные пожары зафиксированы на труднодоступных и отдаленных территориях, куда добраться можно только по воздуху. Причиной возгораний стали летние грозы. Сейчас для тушения пожаров в Охотском районе мы хотим привлечь дополнительные силы из Приморья, Забайкалья и Бурятии. Всего к нам может быть направлено 65 человек, - сказал замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Константин Кузнецов.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 306 пожаров на площади около 176 тысяч гектаров. В крае работает горячая линия, куда можно сообщить о возгорании: 8 800-100-94-00.

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