Ограничения на движение автобусов по Тихоокеанской продлили на месяц в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске ремонтируют дорогу на Тихоокеанской, из-за чего автобусы №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71 вынуждены объезжать участок от улицы Профессора Даниловского до Бондаря. Ранее сообщалось, что проезд для общественного транспорта на этом участке будет закрыт до 25 июня, но теперь в администрации сообщили, что ограничение продлили на месяц.

Напомним - при движении в сторону центра автобусы сворачивают на Стрельникова после остановки «Улица Трехгорная», после выезжают на улицу Профессора Даниловского, а потом возвращаются на Тихоокеанскую. В обратном направлении машины сворачивают на объездную дорогу после остановки «Технический университет».

Хабаровчане могут уточнить информацию о маршрутах у диспетчера по номеру 45-00-56.

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