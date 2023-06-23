СКР завел уголовное дело после падения 10-летнего ребенка с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре

Известно, что ребенок в момент ЧП находился дома один Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Комсомольске ЧП: 10-летний ребенок выпал с девятого этажа и разбился. Труп мальчика нашли прохожие в траве. По данному факту заведено уголовное дело.

Тело школьника обнаружили 23 июня около 11 часов. Ребенка нашли под окнами дома №95 по Вокзальной улице. По версии следствия, мальчик упал с лоджии девятого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Известно, что ребенок в момент ЧП находился дома один, мама была на работе. Про отца мальчика ничего не известно. Семья школьника благополучная. По данному факту прокуратура проводит проверку, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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