Школьник в Хабаровском крае выпал с девятого этажа, пока мама была на работе

Тело мальчика нашли прохожие
Фото: Скриншот с видео
Стали известны некоторые детали ЧП с 10-летним ребенком в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, что мальчик выпал с лоджии девятого этажа 23 июня. Тело мальчика нашли прохожие.
Школьника нашли около 11:00 под окнами дома №95 на Вокзальной улице. Прохожие сразу вызвали полицию и скорую. Медики констатировали смерть ребенка, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
- Семья благополучная, ребенок жил с мамой. В момент ЧП она была на работе, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.
Основная версия произошедшего - несчастный случай. По данному факту прокуратура региона проводит проверку. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.
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