Автомобильный тур по Хабаровскому краю вошел во Всероссийский список маршрутов Фото: АНО «ТИЦ»

Тур по Хабаровскому краю пополнил Всероссийский список маршрутов для автомобильных путешествий к новому летнему сезону. Его внесли на портал Russia.Travel, где собрано больше 150 готовых маршрутов по всей стране.

«В туре по Хабаровскому краю собраны самые популярные локации для культурно-познавательного отдыха всей семьей. В маршрут добавлены архитектурные и природные достопримечательности, такие как Амурский мост, краевая набережная, музеи и соборы, зоосад «Приамурский», нацпарк «Анюйский», скалы Надге. Мы рады подключиться к проекту и готовы разрабатывать и другие автомаршруты для путешествий по нашему региону», - сказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

По данным Росстата, в автотуры чаще отправляются семьями или в компании друзей. Доля таких поездок составляет 96 процентов.

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