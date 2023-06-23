Выпускной в «Платинум Арене» будут транслировать онлайн в Хабаровске
Фото: Мария ЛЕНЦ
23 июня выпускники школ в Хабаровске будут праздновать выпускной. Торжественная церемония состоится в «Платинум Арене». Все желающие смогут увидеть трансляцию мероприятия в прямом эфире. Она будет доступна онлайн на сайте мэрии города.
- С 21:00 до 01:00 будет вестись прямая трансляция вечера на сайте администрации Хабаровска, а с 21:00 до 02:00 - на экранах-кубах, установленных над «Платинум Ареной», - рассказали в мэрии.
В 2023 году выпускной одновременно отметят больше четырех тысяч школьников. Это будут ученики не только из краевой столицы, но и из Хабаровского, а также района имени Лазо. В рамках мероприятия выпускников, которые окончили школу с отличием, поздравят губернатор края и мэр города.
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