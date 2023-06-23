Дожди обещают Хабаровску 24 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Дожди могут испортить субботний день жителям краевой столицы. Погода в Хабаровске 24 июня будет пасмурной, но теплой. По прогнозу, осадки ожидаются в течение дня. Короткие, но сильные дожди могут испортить планы участникам фестиваля, который пройдет в субботу в честь Дня молодежи.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха будет приятной для прогулок на открытом воздухе. Температура днем поднимется до +28. Ночь тоже будет комфортной. Столбик термометра покажет от +14 до +16 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

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