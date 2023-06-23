Прямой эфир, посвященный празднованию Дня молодежи, прошел в Хабаровском крае Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Центр управления регионом (ЦУР) Хабаровского края провел прямой эфир с председателем комитета по делам молодежи Амалией Шихалевой. Главной темой трансляции стал фестиваль, который пройдет в краевой столице 24 июня. Также спикер рассказала о возможностях для развития молодежи в регионе и Всероссийском образовательном форуме «Амур». В соцсетях краевого правительства люди часто спрашивали, как попасть на фестиваль и где купить проходные билеты.

«Так как мы - площадка всероссийская, то у нас и регистрация идет на всероссийском сайте youthday.ru. Там нужно выбрать город и зарегистрироваться, получить билет с QR-кодом для пропуска на площадку. Сам фестиваль пройдет на парковке арены «Ерофей», одной из самых больших арен по хоккею с мячом в стране. Нам показалось, что это площадка молодежная, здесь обычно собираются ребята, представители уличной культуры. Совсем недавно там открылся скейт-парк. Поэтому мы не зазываем молодежь, мы идем туда, где она уже есть, мы идем к молодежи», - сказала Амалия Гаджиалиевна.

Спикер добавила, что на парковке возле арены до начала фестиваля будет работать станция переливания крови. Каждый желающий сможет стать донором. Для этого при себе нужно иметь паспорт.

По словам Амалии Шихалевой, мероприятия в честь Дня молодежи пройдут не только в Хабаровске. Отмечать его будут во всех районах края.

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