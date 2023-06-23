Сотрудники МЧС испытали устройство сбора грузов с беспилотников в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС России в Хабаровске успешно отработали навыки работы с устройством сброса грузов для беспилотников. Система крепится на платформу и выполняет сброс груза по команде с пульта управления. Устройство оснащено двумя сбросовыми механизмами, которые позволяют доставить сразу два предмета на одном беспилотнике.

Спасатели в полевых условиях отработали доставку воды и аптечки, используя устройство сброса грузов. Они отмечают, что оно может быть полезно при доставке предметов весом до 600 граммов. Если человек получил травму и нуждается в помощи, находясь, например, на острове, ему можно передать аптечку и объяснить, что делать, до прибытия спасателей. Сбросить груз можно с любой высоты, но нужно учитывать погодные условия.

- Это первый опыт работы с таким устройством, мне нравится, - сказал представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Юрий Жуков.

Спасатели говорят, что новое устройство может значительно облегчить и ускорить работу в экстренных ситуациях.

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