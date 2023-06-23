14 новых автомобилей получили больницы Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Хабаровский край поступили 14 новых автомобилей. Еще три машины будут переданы в регион осенью 2023 года для Хабаровской, Ульчской и Комсомольской районных больниц. Общая стоимость закупки составит больше 18 миллионов рублей. Новый транспорт будет использоваться для перевозки врачей к месту жительства пациентов и биоматериалов для исследований, доставки препаратов до жителей отдаленных районов.

«Новая техника облегчает работу в районах и позволяет оказывать медпомощь более качественно. Автомобили подходят для работы в сложных климатических условиях, что важно для Дальнего Востока. Правительство региона будет продолжать работу по обновлению автопарка, - сказал зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Новые машины уже распределены по районам. Пять направлены в Амурский, два - в Бикинский, по одному авто передано в Вяземский, Солнечный, Ванинский, Комсомольский, Николаевский, Ульчский и Хабаровский районы.

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