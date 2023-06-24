Социальный Фонд России направил около 1,5 миллиарда рублей на выплаты в Хабаровском крае и ЕАО

Инвалидам и детям-инвалидам выплату назначают без подачи заявления Фото: Даниил ОПАРИН

Отделение Социального фонда России (СФР) с начала 2023 года направило порядка 1,5 миллиарда рублей на ежемесячную денежную выплату. Пособие получают 93 831 человек, в числе которых инвалиды ветераны Великой Отечественной войны и СВО, Герои СССР и РФ, и другие категории.

Инвалидам и детям-инвалидам выплату назначают без подачи заявления и личного посещения клиентской службы. Все нужные данные СФР получает из федерального реестра. Другие категории граждан необходимо подать заявление.

Если у человека есть несколько оснований для получения выплаты, он может выбрать более выгодный путь. Например, гражданин может быть инвалидом и ветераном одновременно. Выплату можно получить только по одной из категорий.

- Если человек пенсионер, то выплату он получает вместе с пенсией. Гражданину, ранее не получавшему пенсию из Социального фонда, необходимо подать заявление о способе доставки пенсии, - сообщили в пресс-службе СФР.

Заявление о назначении выплаты и о способе доставки можно заполнить на«Госуслугах». Также есть возможность подать документы в МФЦ и в клиентской службе фонда.

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