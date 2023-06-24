Поставки поголовья на крупный свиноводческий комплекс в Хабаровском районе начнутся в 2024 году

Новый свиноводческий комплекс рассчитан на 70 тысяч голов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе готов к запуску свиноводческий комплекс «СКИФАГРО-ДВ». Он рассчитан на 70 тысяч голов. Ввод объекта в строй пришлось отложить из-за эпидемии африканской чумы свиней. Поставки поголовья намечены на 2024 год.

Хабаровский край ставит перед собой цель полностью обеспечить себя продуктами питания. Новый свиноводческий комплекс призван частично решить эту задачу. При его строительстве использовались современные материалы, технологии и оборудование. Создано 190 рабочих мест.

- Комплекс полностью готов к запуску, он должен был случиться раньше, но был отложен из-за эпидемии африканской чумы свиней. Поэтому в конце этого-начале 2024 года начнутся поставки поголовья и выход на заявленные мощности. При стопроцентной загрузке предприятие будет выпускать порядка шести тысяч тонн свинины ежегодно, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Предприятие входит в ТОР, ему без торгов было предоставлено около 9000 гектаров земли, выделено свыше 57 миллионов рублей на мелиорацию, технику, развитие растениеводства. В дальнейшем комплексу помогут получить субсидию на реализованную продукцию. Также здесь предусмотрены режим буферной зоны для биобезопасности и утвержден план по повышению уровня биологической защиты.

Свинина с предприятия будет поставляться в том числе на мясоперерабатывающее предприятие ГК «СКИФ».

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