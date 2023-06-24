Поток зарубежных студентов в Хабаровском крае увеличился на 31,6 процента в 2023 году

За последний учебный год зарубежные студенты внесли 1,2 миллиарда рублей в экономику Хабаровского края
Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
За последний учебный год зарубежные студенты внесли 1,2 миллиарда рублей в экономику Хабаровского края. Пандемия ковида притормозила поток иностранных учеников в регион. Однако, если сравнивать с 2020 годом, число зарубежных студентов в крае выросло.
- Хабаровский край обладает уникальным положением. Традиционно в университеты России приезжают учиться студенты из стран СНГ и бывших союзных республик. Здесь обучается большинство студентов из Китая. Сейчас границы с КНР открыты, входящий поток учеников увеличился. Дальнейшие задачи - наращивать этот экспорт и становиться более привлекательными для наших партнеров, - сообщил Юрий Марфин, исполняющий обязанности ректора ТОГУ
В регионе получают образование 2680 иностранцев. Зарубежные абитуриенты выбирают направления экономика, менеджмент, юриспруденция, строительство, архитектура, транспорт. Кроме Китая, экспорт образования может распространиться на Индию и Пакистан.
Помимо этого, зарубежные студенты улучшают экономику региона. На каждый рубль, оставленный иностранным учеником в кассе вуза, приходится полтора рубля, которые этот же человек тратит на проезд, развлечения, питание и жилье.
Основное ограничения для приема иностранных студентов для институтов края - нехватка мест размещения. Также отмечается дефицит преподавателей русского языка как иностранного, англоязычных специалистов. Большую роль для решения это проблемы сыграет Межвузовский кампус.
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