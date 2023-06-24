Выпускники из Хабаровска отпраздновали окончание школ в «Платинум Арене»

В Хабаровском каре прошли выпускные вечера 23 июня Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском каре прошли выпускные вечера 23 июня. 5719 вчерашних школьников получили аттестаты о среднем общем образовании. Главный выпускной прошел в Хабаровске в «Платинум Арене», виновников торжества поздравил Михаил Дегтярев.

- Вы молоды, амбициозны, полны сил и энергии. Стоите на пороге новой жизни. Перед вами открыты множество дорог и еще больше – возможностей. Для того, чтобы вы могли реализовать ваш потенциал и таланты в регионе созданы все условия: на базе ведущих вузов и лучших учреждений среднего профессионального образования можно получить любую востребованную специальность. В дальнейшем построить успешную карьеру на крупных предприятиях, принять участие в больших проектах, - сказал губернатор Хабаровского края.

Многие выпускники добились высот уже во время учебы. Кто-то набрал 100 баллов на ЕГЭ, кто-то стал победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Эти выпускники получат по 100 тысяч рублей. Те, кто набрал на итоговых экзаменах 95 и более баллов по отдельным предметам, получат по 50 тысяч рублей. Деньги выделяются в рамках премии имени Гродеков.

В 2022 году в регионе 36 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. В 2023-м без ошибок сдали экзамены 44 человека. Максимальный балл выпускники набрали по русскому языку, литературе, химии, истории, обществознанию. Возможно, число стобалльников увеличится - пока неизвестны результаты по биологии, иностранному языку и информатике.

- Наивысший балл получили 42 выпускника из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванинского, Амурского, Комсомольского, Николаевского и Советско-Гаванского районов. Двое школьников – из Комсомольска и Советской Гавани – набрали 200 баллов по результатам двух экзаменов. Среди них – Данилова Дарья из Совгавани. По трем предметам выпускница получила 298 баллов – это лучший результат в регионе, – сообщил Михаил Дегтярев.

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