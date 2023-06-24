Имена пятерых Героев СССР увековечат на пилоне Мемориального комплекса площади Славы в Хабаровске

На пилон будут нанесены фамилии жителей региона, сражавшихся в Великой Отечественной войне Фото: Правительство Хабаровского края

Мемориальный комплекс в центре Хабаровска пополнится именами Героев Советского Союза. На пилон будут нанесены пять фамилий жителей региона, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Исследовательскую работу проводили власти региона. В сообщении Никонов привел поименный список Героев СССР.

- Рядовой Токарский Василий Семенович. Он родился в селе Троицкое, прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве.

- Курсант Харитонов Иван Павлович. До Великой Отечественной войны он работал на хабаровском заводе имени Кирова. Курсанта призвали на фронт в 1942 году. Иван Харитонов - участник Сталинградской битвы. Погиб через три месяца после призыва.

- Рядовой Крот Александр Леонтьевич. Был призван в Хабаровске в августе 1941 года. Погиб в декабре 1942-го на Ржевской дуге. Останки рядового обнаружил ярославский поисковой отряд «Малая родина» в урочище Огибалово. Александра Крота перезахоронили в братской могиле в Тверской области.

- Сержант Логвиненко Митрофан Константинович. Жил в Хабаровске, работал на железной дороге, погиб в бою.

- Бондарь Михаил Игнатьевич. Родился в селе Верхняя Эконь. На войну был призван в 1942 году. Получил пять ранений, но возвращался на фронт.

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