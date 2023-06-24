Запас семян для выращивания лесных культур в Хабаровском крае увеличат до 27 тонн в 2023 году

В регионе уже заготовлено 888 килограммов семян, необходимых для воспроизводства лесов. Фото: минлесхоз региона

В Хабаровском крае создают запас семян будущих лесных культур для посева в 2024 году. Подготовлена почти одна тонна семян основных лесообразующих пород. Это кедр, ель и лиственница, сообщили в пресс-службе минлесхоза региона.

- Хабаровский край в последние годы преуспел в создании семенного фонда для лесовосстановления и стал лидером на Дальнем Востоке. Для сравнения: в 2022 году было подготовлено 20 тонн семенного материала, в 2023-м планируется создать фонда в 27 тонн, - рассказал заместитель министра – начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

В регионе уже заготовлено 888 килограммов семян, необходимых для воспроизводства лесов. Из них ель и пихта - 86 килограммов, лиственница - 164 килограмма, кедр - 638 килограммов.

Собирать лесосеменное сырье начнут во второй половине августа. Работы продолжатся до конца осени, после начнется его переработка и закладка на хранение.

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