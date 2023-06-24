Прокуратура проводит проверку по факту падения 10-летнего ребенка с 9 этажа в Комсомольске-на-Амуре

Известно, что ребенок в момент ЧП находился дома один Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Комсомольске правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства гибели 10-летнего ребенка 23 июня. Напомним, что мальчик выпал с балкона 9 этажа. Тело ребенка нашли прохожие.

Трагедия случилась в доме №95 на Вокзальной улице. Известно, что в момент ЧП ребенок находился дома один - мама была на работе. Где отец мальчика - пока не сообщается. Правоохранительные органы рассматривают все версии случившегося, основная - несчастный случай. Также выясняются обстоятельства гибели ребенка.

Известно, что семья мальчика была благополучной. По данному факту Следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою проверку проводит прокуратура Комсомольска-на-Амуре.

- В ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки.

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