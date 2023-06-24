109 участников представят Хабаровский край на отборочном этапе Чемпионата «Профессионалы»

Состязания проходят в 25 регионах страны, в том числе в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба ХК ИРО

Отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит в России. Состязания проходят в 25 регионах страны, в том числе в Хабаровском крае. Региональная делегация из 109 лучших участников предыдущего этапа будет соревноваться в 47 компетенциях.

– На отборочный этап поехали самые перспективные участники. Это те, кто уже успели отличиться в олимпиадах, соревнованиях по профессиональному мастерству. На них мы возлагаем большие надежды. Благодаря соревнованиям у участников есть возможность «прокачать» свои навыки, познакомиться с конкурсантами из других регионов, перенять их опыт, – сообщил ректор Хабаровского краевого института развития образования Евгений Гузман.

В Хабаровском крае состязаться будут 142 человека из 63 регионов. Лучшего определят в восьми компетенциях. В основной возрастной категории и юниорской пройдут соревнования по фотографии, технологии моды, хлебопечению. Лучшего только в основной возрастной категории выберут в компетенциях «Вальщик леса» и «Акушерское дело».

– Задания по нашей компетенции на региональном этапе были настолько сложными, что приходилось консультироваться со специалистами минлесхоза. Это говорит о высочайшем уровне подготовки, который требуется показать конкурсантам. Именно в этом я вижу большой плюс чемпионатного движения. Мы имеем возможность совершенствовать качество образования, а выпускники техникумов и колледжей приобретают навыки, необходимые работодателям, – считает эксперт по компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановления» Анна Шевцова.

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет 25-29 ноября в Санкт-Петербурге. Победителей определят по 32 компетенциям в основной категории и по 19 - среди юниоров.

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