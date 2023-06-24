Погода в Хабаровске 25 июня будет неоднозначной Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 25 июня будет неоднозначной. Утром и днем возможен кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +16+18 градусов, днем - от +26 до +28 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков. Температура ночью будет около +13+18 градусов, днем - в пределах +26+31 градус. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В центральных районах местами небольшой кратковременный дождь. В Советско-Гаванском и Ванинском - без осадков. Ночью ожидается +9+17 градусов, днем - от +21 до +29 градусов. Ветер юго-восточный 4-11 метров в секунду.

Местами небольшой дождь на севере региона, кое-где ожидается ливень. В Охотском и Аяно-Майском районах - без осадков. Ночью столбики термометров будут в пределах +6+17 градусов, днем - покажут около +15+27 градусов. Ветер юго-восточный 5-11 метров в секунду.

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