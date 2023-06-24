Истощение почвы выявлено в районе имени Лазо Хабаровского края

Почва истощена на участке почти 114 гектаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Специалисты обнаружили истощение почвы на одном из участков в районе имени Лазо. Это может негативно повлиять на плодородие на площади в 113,9 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Пробы почвы были отправлены на испытания. Вердикт - серьезного снижения плодородных свойств не зафиксировано. Вместе с тем, выявлено истощение почв. Причина - отсутствие мелиорации при выращивании продукции в 2022 году.

- По результатам полученных протоколов испытаний, установлено низкое содержание основных элементов питания, что свидетельствует об истощении почв. В дальнейшем это, возможно, приведет к ее деградации, то есть окажет негативное воздействие, - говорится в сообщении ведомства.

Участком пользуется сельхозпредприятие, чтобы не допустить деградацию почвы, специалисты направили руководству предостережение.

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