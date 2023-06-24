«Я обязан защитить жителей региона»: Михаил Дегтярев поддержал выступление президента России

Михаил Дегтярев подчеркнул, что жители региона - патриоты страны и поддерживают законную власть Фото: Сергей ПЯТКОВ

Глава Хабаровского края сделал заявление после обращения президента России о попытке вооруженного мятежа. Михаил Дегтярев подчеркнул, что жители региона - патриоты страны и поддерживают законную власть.

Губернатор процитировал слова Владимира Путина о том, что любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, удар по стране и народу. Михаил Дегтярев отметил, что оценку происходящему дадут правоохранительные органы. Они примут все необходимые меры для урегулирования ситуации.

- Я, как всенародно избранный глава Хабаровского края, обязан защитить его жителей от любых угроз. Утром был созван и проведен оперативный штаб. В регионе усилены меры безопасности для обеспечения правопорядка. Ситуация контролируется компетентными органами. Призываю сохранять спокойствие, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев.

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