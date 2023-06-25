Около 500 тысяч рублей долга заплатила сотруднику компания в Магадане

Вместо зарплаты компания тратила деньги на производственные нужды Фото: Анастасия Осипова

Как сообщает следственный отдел по городу Магадан СУ СК России по Магаданской области, бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством дорог, в течение почти полугода не получал никаких выплат от работодателя.

- За период с 1 января 2022 года по 3 мая 2022 года перед сотрудником образовалась задолженность в размере 497 тысяч рублей. Денежные средства имелись в свободном обороте у организации, но затрачивались на производственные нужды предприятия, - сообщают в СУ СК России по Магаданской области

Как итог - вина полностью признана обвиняемым, который в полном объеме погасил задолженность перед своим сотрудником. Таким образом, уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат» прекращено в связи с деятельным раскаянием.

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