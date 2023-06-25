Воспитанник московского ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»

Прошлый сезон Савинов провел в «Шиннике» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

21-летний Андрей Савинов перешел в стан хабаровчан на правах аренды. Согласно договоренности, по итогам сезона «СКА-Хабаровск» сможет воспользоваться правом выкупа.

Савинов прошел школу московского ЦСКА. В составе столичных армейцев футболисту дважды покорялось молодежное Первенство России. Кроме того, полузащитник успел отметиться выступлениями в Юношеской Лиге УЕФА, а также вызывался в сборные России U16, U17 и U18.

Прошлый сезон Андрей Савинов провел в аренде в «Шиннике», где выходил на поле в 32 матчах и забил один гол.

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