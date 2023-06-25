Режим ЧС введен в Магаданской области из-за природных пожаров

К тушению привлечены более 70 пожарных Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Особый противопожарный режим, по сообщениям местного МЧС, установлен в отдельных муниципальных округах. Ведомство активно включилось в борьбу с природными пожарами.

- Для перевозки пожарных и сброса воды объемом 66 тонн за сутки работает самолет Бе-200ЧС. В районе Старой Веселой более 70 пожарных МЧС России ликвидируют природный пожар площадью 64 гектаров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Магаданской области.

Проведена опашка, что позволило отвести угрозу от населенных пунктов. Ширина минерализованной полосы составила шесть метров. Кроме того, огнеборцы патрулируют площадь, пройденную пожаром, с помощью ранцевых огнетушителей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.