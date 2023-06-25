Режим ЧС введен в Магаданской области из-за природных пожаров

К тушению привлечены более 70 пожарных
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Особый противопожарный режим, по сообщениям местного МЧС, установлен в отдельных муниципальных округах. Ведомство активно включилось в борьбу с природными пожарами.
- Для перевозки пожарных и сброса воды объемом 66 тонн за сутки работает самолет Бе-200ЧС. В районе Старой Веселой более 70 пожарных МЧС России ликвидируют природный пожар площадью 64 гектаров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Магаданской области.
Проведена опашка, что позволило отвести угрозу от населенных пунктов. Ширина минерализованной полосы составила шесть метров. Кроме того, огнеборцы патрулируют площадь, пройденную пожаром, с помощью ранцевых огнетушителей.
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