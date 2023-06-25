Индекс массы тела рассчитали жителям Хабаровска

Акция прошла в рамках нацпроекта «Демография». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения края

Для укрепления здоровья жителей на территории Хабаровского края проходят мероприятия в рамках национального проекта «Демография». При участии специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в честь Дня молодежи прошла акция по физической активности и долголетию «Точка ЗОЖа».

Все желающие смогли узнать индекс массы своего тела и узнали от специалистов рекомендации по укреплению здоровья в зависимости от результатов. В рамках той же акции, в музее здоровья гостям в интерактивной форме представили информацию об устройстве человеческого организма и возможных рисках для здоровья.

Минувшая неделя была посвящена работе с населением по информированности о важности физической активности. В краевой столице также прошли приуроченные к событию спортивные мероприятия, в числе которых Всероссийская акция «10000 шагов».

По словам специалистов, количество поддерживающих здоровый образ жизни людей растет.

- В регионе насчитывается всего 3,9 процентов тех, кто подходит под все критерии ведения здорового образа жизни. Эти люди занимаются физкультурой, не курят, не употребляют алкоголь или употребляют его в незначительных дозах, исключают из рациона вредную пищу, - рассказал Артем Москвин, заместитель главного врача Центра общественного здоровья.

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