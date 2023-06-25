Жара задушит Хабаровск 26 июня

Будет сложно укрыться от солнца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – самое время для прогулок, занятий спортом и других развлечений на свежем воздухе. Испортить планы может разве что дождь, но 26 марта хабаровчанам не стоит опасаться осадков. Температура ночью прогреется до +18 градусов, а днем достигнет +30 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.

В южных районах местами земля все же увлажнится небольшим дождем. Ночью температура поднимется до +19 градусов, а днем жители могут ожидать даже +30 градусов. Ветер южный до 10 метров в секунду.

В центральные районы края небольшой дождь заглянет только ночью, а днем можно не отменять свои планы. Ночью термометр покажет +19 градусов, а днем жителей районов ждут те же +30 градусов. Ветер южный до 10 метров в секунду.

В северных районах незначительные осадки пройдут только на территории Николаевского и Ульчского муниципальных районов. Температура ночью дойдет до +14 градусов, а днем потеплеет до +27 градусов. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду.

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