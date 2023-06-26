Что произошло в ночь на 26 июня в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница поселка Многовершинный борется с раком четвертой степени. 49-летней учительнице начальных классов нужно попасть на лечение в Хабаровск, но врачи отказываются ее везти, аргументируя это тем, что женщине уже ничем не помочь. Историю Аиды Хиневич предал огласке ее муж Иван. Он распространил в соцсетях петицию в надежде, что история сдвинется с мертвой точки.

В Магаданской области на федеральной трассе во время ДТП на куски разлетелась иномарка. Toyota Land Cruiser влетела в грузовик, от удара ее отбросило в КамАЗ. Авария была серьезная: пассажирка иномарки погибла, остальных людей отвезли в больницу.

Еще одна авария произошла накануне в Хабаровске. Молодой парень протаранил бордюр и вылетел на площадь Ленина. Сообщается, что 20-летний водитель был пьян: так он отмечал День молодежи. Около двух часов ночи он ехал по Муравьева-Амурского в сторону Пушкина. Продолжал гнать прямо, где на пути ему встретилось ограждение.

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