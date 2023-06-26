Больше 85 тонн курицы поступило из Китая в Хабаровск Фото: Россельхознадзор

С 19 по 21 июня на границе Хабаровска и Китая специалисты Россельхознадзора проверили больше 85 тонн куриного мяса, которое поступило в краевую столицу. Продукцию привезли на автомобилях через пункты пропуска «Краскино» и «Покровка».

- В ходе досмотра установлено, что мясная продукция «курица домашняя: части тушек мороженые» подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

В итоге нарушений не нашли, мясо передали получателю, чтобы он мог ее реализовывать.

В этом году импорт мясной продукции вырос в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом. В Хабаровский край поступило больше 163 тонн свинины и говяжьих субпродуктов из Бразилии, Аргентины. Всего специалисты проверили больше 933 тонн мяса, из которых 913 тонн – курица из КНР.

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