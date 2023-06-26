Мужчина попал в больницу после аварии с дорожным знаком в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске накануне произошла авария, в которой пострадал мужчина. Участниками дорожно транспортного происшествия стали две иномарки и дорожный знак.

Столкновение произошло 25 июня в 21:10 на Матвеевском шоссе, около дома №5/1.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Aqua, со стороны улицы Кочнева в сторону улицы Карла Маркса, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно двигающимся транспортным средством Nissan March, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

После этого Toyota Aqua от удара продолжило двигаться и наехало на дорожный знак «Автобусная остановка». Водитель иномарки, 34-летний мужчина, пострадал. С травмами его пришлось доставить в больницу. Пока о его состоянии ничего не сообщается.

В ГИБДД уточнили, что оба водители были трезвы.

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