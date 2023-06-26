Охотоведы поймали медведей, нападавших на жителей Магаданской области Фото: Андрей АБРАМОВ

На Колыме охотоведы ликвидировали двоих медведей, которые нападали на магаданцев. Найти животных было непросто: пострадавшие не всегда могли назвать наиболее точное место встречи со зверем, а рассказы их были путанными.

Охотоведы провели расследование и выяснили, что медведица с полуторагодовалым медвежонком гуляли на Нагаевской сопке. Кстати, именно ребенок напал на двух из троих мужчин. Все они сейчас находятся в больнице.

- Не исключено, что жив мужчина только благодаря охотоведам и росгвардейцам, которые курировали территорию и услышали его крик. Специалисты успели добраться до пострадавшего, отпугнуть хищников выстрелами в воздух, после чего вызвали колымчанину скорую помощь. Также жертвой медведицы стала женщина, которая отправилась в лес на сопку. Ее тело участники рейда нашли в лесном массиве 22 июня, - рассказали в правительстве Магаданской области.

После последнего нападения специалисты определили маршрут хищников с помощью дрона с тепловизором. В итоге зверей нашли в пяти километрах от места происшествия – в районе птицефабрики «Северная». 21 июня их ликвидировали. Дежурство в лесном массиве рядом с Магаданом продолжается.

Сейчас в лесу Нагаевской сопки медведей нет. Но это не значит, что там безопасно: в поисках еды хищники постоянно перемещаются. Поэтому магаданцам стоит соблюдать правила осторожности. Опасность есть в каждом лесу области.

Специалисты говорят, что главная ошибка пострадавших – прогулка в одиночестве. В лес стоит ходить большими группами. Шум в этой ситуации только поощряется. А вот ходить рядом с густыми зарослями не стоит – там могут находиться хищники.

Сейчас самыми опасными местами являются окрестности населенных пунктов и отдаленных микрорайонов, где много мусора и помоек. По данным мониторинга охотоведов, хищники гуляют в районе Снегорки, Уптара, Сокола.

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