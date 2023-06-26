Мясом с антибиотиком кормили школьников Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антибиотик тетрациклиновой группы нашли сотрудники Россельхознадзора в мясе хабаровского производителя. Он поставлял продукцию в школы Приморья и Хабаровского края.

В мае исследования провели приморские специалисты. Они нашли окситетрациклин в мясе, которым кормили школьников поселка Хрустальный. В июне проверка прошла на складе предприятия. В морозилке специалисты нашли 470,4 килограмма просроченных говяжьих субпродуктов из Аргентины. Всю продукцию сожгли.

- Кроме этого, в ходе проверки были выявлены другие нарушения ветеринарного законодательства. Так, в производственных помещениях отсутствовали емкости для накопления биологических отходов. Холодильный ларь для их хранения не оборудован запирающимся устройством, и не осуществляется учет температурного режима. При анализе представленных документов, установлено отсутствие протоколов испытаний, что свидетельствует о ненадлежащем производственном контроле поступающего на предприятие сырья животного происхождения, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

19 июня предприятию вдали предписание, согласно которому нужно устранить нарушения. В отношении гендиректора и юридического лица завели административные дела. Специалисты прекратили действие декларации на мясо, в котором нашли антибиотик.

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