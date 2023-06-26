Пешеходный переход на улице Павла Морозова вернули на место в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Пешеходный переход на улице Павла Морозова в Хабаровске вернули на привычное для людей место. Об этом сообщили в администрации города. Разметку перенесли еще год назад из-за провала дороги.

- В краевой столице возле ЖК «Парус» пешеходный переход через улицу Павла Морозова дорожники возвратили на место. Он был перенесен в августе 2021 года в связи с ликвидацией аварии на подземных сетях, - напомнили в администрации Хабаровска.

Участок одной из основных дорог краевого центра внезапно начал проваливаться два года назад. Оказалось, что это произошло из-за размыва грунтовыми водами старого канализационного коллектора. Он находился прямо под улицей, на которой всегда было оживленное движение.

Трубопровод заменили к началу лета этого года. Сейчас дорогу восстановили полностью. А на месте временного перехода установили забор.

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