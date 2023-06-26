Мужчина погиб в аварии в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смертельная авария произошла в районе имени Лазо 24 июня. Около 15:45 на пятом километре от поселка Солонцовый по лесовозной дороге в сторону реки Кафе в кювет улетел грузовик.

- По предварительным данным, водитель 1963 года рождения, управляя транспортным средством КамАЗ 33212, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в результате чего совершил съезд с проезжей части в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД района имени Лазо.

Помочь ему медики не успели. Мужчина получил серьезные травмы и погиб до приезда скорой помощи. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия.

Инспекторы просят водителей быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения. Жизнь и здоровье других людей зависят только от дисциплинированности и умения ориентироваться в сложных ситуациях.

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