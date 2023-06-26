Старинные украшения народов Евразии покажут жителям Хабаровска Фото: культура.рф

В Хабаровске 28 июня откроется выставка «Шкатулка драгоценностей». На ней покажут украшения народов Евразии XVIII-XX веков. Это собрание Российского этнографического музея из Санкт-Петербурга.

На выставке покажут больше 250 экспонатов, которые характеризуют традиции и вкусы 40 народов Российской Империи. Украшения скомпоновали по районам проживания народов Евразии, Прибалтики, Кавказа, Поволжья и других. Эти изделия создают образ ювелирного искусства народов России.

- Ювелирное дело - традиционный вид художественного творчества многих народов России. И по проекту «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае» мы представляем выставку Российского этнографического музея для жителей и гостей краевого центра, показываем многообразие и своеобразие национальных культур на примере ювелирного мастерства, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Украшения - это обязательная часть традиционного костюма. Это не просто красота, у них была своя магия. Серьги и браслеты отражали возраст, пол, семейное и материальное благополучие, общественное положение своего владельца и даже были символами власти и оберегали хозяина от черной магии и негативной энергетики.

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